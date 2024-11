Kamala Harris: – Vi vil sikre en fredelig maktovertakelse

– Resultatet er ikke det vi ønsket. Men USAs løfterike lys vil alltid skinne sterkt så lenge vi aldri gir opp, sa Harris fra talerstolen.

En smilende Harris kom med sine første uttalelser i en tale på Howard-universitetet i USAs hovedstad Washington etter å ha tapt presidentvalget mot Donald Trump natt til onsdag.

Hun takket familien sin, ekteparene Biden og Walz og valgkampmedarbeiderne før hun uttrykte stolthet over hvordan de førte valgkampen mot Trump.

– Vi har mer til felles enn hva som skiller oss fra hverandre, sa Harris, som i talen manet til samhold og videre kamp for rettferdighet, frihet og respekt.

Gratulerte Trump

Hun fortalte også om at hun ringte Trump tidligere på dagen for å gratulere ham med valgseieren.

– Vi skal hjelpe han og teamet hans med overgangen. Og vi skal delta i en fredelig maktoverføring, sa hun til massiv jubel fra publikum.

– Et fundamentalt prinsipp i det amerikanske demokratiet er at når vi taper et valg, så godtar vi resultatet. Dette prinsippet skiller oss fra anarki og tyranni. Og alle som søker offentlige verv, må respektere dette, sa hun.

– Ikke gi opp

Harris rettet særlig oppmerksomheten mot unge velgere i talen sin, og ba de om å aldri gi opp kampen for å gjøre verden til et bedre sted.

– Det er greit å føle seg trist og skuffet, men vit at det kommer til å gå bra. I løpet av valgkampen sa jeg ofte at når vi kjemper, så vinner vi. Men hør her – av og til så tar kampen litt tid. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å vinne. Det viktige er at vi aldri gir opp, sa visepresidenten.

– Jeg vet at mange nå føler at vi går inn i en mørk tid, men for vårt alles beste håper jeg at det ikke er tilfelle, fortsatte hun.

Vanskelig å komme tilbake

Lite er kjent om Harris' politiske framtid, men USA-ekspert Hilde Restad sier det er vanskelig for de som har tapt et presidentvalg å komme tilbake fra det.

– Trump er et unntak fordi han nektet å innse at han tapte forrige gang. Om Harris kommer til å delta i nominasjonsprosessen i 2028, er det for tidlig å si noe om, sa førsteamanuensis Restad ved Oslo Nye Høyskole til NTB før Harris' tale onsdag kveld.

Hun påpeker at det er for tidlig å slå fast hva som kan ha vært avgjørende for valget før alle tallene er på plass og bekreftet, og at det derfor ikke er avklart hva som gjorde at Trump vant og Harris tapte.

– Vi må vente litt på de verifiserte tallene fra velgerne for å se. Det virker sannsynlig at det avgjørende er at folks privatøkonomi ikke føles bra, at ting er dyrt, og at folk har stemt med håp om en bedre privatøkonomi.