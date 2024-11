Privat næringsliv, frihet og lokalt eierskap – grunnmuren for Norges fremtid

Debattinnlegg: Marvin Wiseth, daglig leder i Fellesaksjonen.no, tidligere ordfører for Høyre i Trondheim

For Edmund Burke, den britiske filosofen og statsmannen, handlet et godt samfunn om å bygge videre på arv og tradisjon, samtidig som vi møter fremtiden med sunn fornuft og pragmatisk tilpasningsevne. I dagens Norge kan vi trekke direkte linjer fra Burkes tenkning til behovet for et sterkt, lønnsomt privat næringsliv og lokalt eierskap, men også behovet for å kraftig endre dagens politiske retning. En politisk retning som har skapt et gründeropprør, jaget entreprenører ut av landet, og ført til rekordlange helsekøer.

Edmund Burke (1792–1797). Maleri: Joshua Reynolds

Siden regjeringsskiftet i 2021 er vilkårene for lokale bedriftseiere og folk flest i Norge blitt dramatisk forverret. Eierskattene er mer enn doblet, sykehuskøene øker, behandlingstilbud for rusavhengige sentraliseres på statlig hånd og ikke-statlige aktører nærmest tvangsavvikles, og skatter innføres med tilbakevirkende kraft. Resultatet er at entreprenører forlater Norge, investeringene er lavere enn de kunne vært og at vi er i ferd med å få et todelt helsevesen hvor de rike kan kjøpe seg ut av køen. Er det virkelig slik vi vil ha det?

Jeg har ikke møtt en eneste nordmann som ikke vil betale skatt. Men etter regjeringsskiftet i 2021 har pipen fått en annen lyd, noe en spørreundersøkelse fra Respons Analyse, bestilt av Fellesaksjonen.no, bekrefter. Nå er det ikke lenger kun næringslivet og industri som mener dagens skatte- og næringspolitikk er på ville veier. Det gjør også folk flest, og velgerne til Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det er heldigvis mange som har valgt å bli boende i Norge. De har tro på at fornuften og fakta vil seire til slutt

Som Burke ville påpekt, ligger ikke samfunnets styrke i topptunge statlige og politiske strukturer, men i de mange små, private og uavhengige aktørene som bygger og skaper fra grunnen av. Et solid og lønnsomt næringsliv med lokalt eierskap gir samfunnet et mangfold av arbeidsplasser, valgfrihet for innbyggerne, og muligheten for familier til å skape sine egne liv.

Det handler ikke bare om å sikre verdiskaping for vår tid, men også om å overlevere et samfunn rikt på muligheter til kommende generasjoner. Lønnsomhet og lokalt eierskap i næringslivet gir Norge ressurser til å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte.

Les også – Mye av den private kapitalen er borte Formuende familier og engleinvestorer har i praksis sluttet å satse på norske gründere, forteller veteraner i bransjen.

Regjeringen må våkne. Vi trenger en ny skatte- og næringspolitisk retning. En retning som gir oss kortere helsekøer, raskere behandling, et større norsk privat eierskap, høyere produktivitet, flere lønnsomme jobber, mer frihet for den enkelte og fremtidshåp for de unge.

Det er heldigvis mange som har valgt å bli boende i Norge. De har tro på at fornuften og fakta vil seire til slutt, og at regjeringen snart forstår at vi ikke kan leve av festtaler og demonstrasjonstog. Jeg er enig. Vi må forandre for å bevare, som Burke ville sagt.

Vi trenger en ny retning for Norge.

Marvin Wiseth

Daglig leder i Fellesaksjonen.no, tidligere ordfører for Høyre i Trondheim