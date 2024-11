Europabevegelsen får 100 nye medlemmer om dagen etter Trumps seier

Generalsekretæren i Europabevegelsen, Fredrik Mellem, jubler over at organisasjonen som jobber for at Norge skal bli EU-medlem, på få dager har fått flere nye medlemmer enn den vanligvis får i løpet av ett år, skriver TV 2.

– Det startet tidlig om morgenen da det var klart at Trump hadde vunnet valget. Siden har det bare fortsatt, forteller Fredrik Mellem til TV 2.

Han er ikke i tvil om at den utløsende årsaken til bølgen med innmeldinger er usikkerheten etter presidentvalget.

Antallet nye medlemmer som er registrert, er nå rundt 300, men det er et etterslep fordi de ikke har rukket å håndtere alle innmeldinger som er kommet de siste dagene.

– Vi jobber på medlemsregisteret alle sammen, og må innkalle til en dugnad neste uke for å få sendt velkomstbrev til alle disse menneskene, sier Mellem.