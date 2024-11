Trump utpeker Musk til å lede arbeid med effektivisering

– Sammen vil disse to fantastiske amerikanerne bane vei for min administrasjon for å plukke fra hverandre byråkrati, kutte overflødige reguleringer, skjære bort sløsing med penger og omstrukturere føderale etater, uttaler Trump.

På engelsk har den nye enheten navnet Department of Government Efficiency. Forkortelsen Doge sammenfaller med navnet på kryptovalutaen som både Trump og Musk promoterer, Dogecoin.

Ikke et departement

Til tross for navnet dreier det seg ikke om et offentlig statlig byrå, ifølge nyhetsbyrået AP. Ifølge en pressemelding fra Trumps overgangsstab vil Musk og Ramaswamy arbeide utenom den offentlige administrasjonen for å gi Det hvite hus råd og veiledning. De skal samarbeide med kontoret for ledelse og budsjett for å drive storstilt strukturell reform og skape en entreprenørmessig tilnærming til administrasjonen som aldri før har vært sett, heter det.

Ifølge Trump vil dette sende sjokkbølger gjennom det offentlige.

Det er foreløpig uklart hvordan organisasjonen vil operere. Den kan havne inn under lover om føderale rådgivende komiteer, som regulerer hvordan eksterne grupper som gir råd til regjeringen, kan operere.

Føderalt ansatte er generelt pålagt å opplyse om sine eiendeler og eventuelle interessekonflikter, samt å kvitte seg med betydelige investeringer relatert til arbeidet. Men fordi Musk og Ramaswamy ikke vil være offisielle føderale ansatte, vil de ikke være underlagt disse kravene eller etiske begrensningene.

Verdens rikeste

Vivek Ramaswamy er en forretningsmann som blant annet grunnla bioteknologiselskapet Roivant Sciences. Tidligere i år forsøkte han å bli Republikanernes presidentkandidat.

Elon Musk har grunnlagt selskaper som Tesla, SpaceX og Neuralink. En anslått formue på 308 milliarder dollar plasserer ham med god margin øverst på Forbes ' liste over verdens rikeste.

Musk etablerte en egen valgkamporganisasjon – America PAC – for å støtte Trump. Den har blant annet laget et lotteri der det hver dag fra 19. oktober fram til valget 5. november ble delt ut 1 million dollar, eller cirka 11 millioner kroner, til en Trump-tilhenger. Vedkommende måtte også ha signert et opprop som støtter ytringsfrihet og retten til å bære våpen. Et forsøk fra en statsadvokat på å stanse påfunnet ble avvist av en dommer.