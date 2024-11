Dermed får USAs påtroppende president Donald Trump stor politisk makt og få hindringer når han tiltrer i januar.

Etter mer enn en uke med stemmetelling, er prognosene fra de to kanalene at Republikanerne har sikret seg de 218 plassene som trengs for å få flertall. Allerede har partiet sikret seg et flertall på 53 mot 47 plasser i Senatet.

– Det er en vakker morgen i Washington. Det er en ny dag i USA, sa speaker Mike Johnson da han tirsdag holdt pressekonferanse for å feire før resultatet offisielt var klart.

– Sola skinner, og det gjenspeiler hvordan vi har det alle sammen. Dette er et veldig, veldig viktig øyeblikk for landet, og vi tar ikke lett på dette, sa han videre.

Trump vant presidentvalget i alle sju vippestater og fikk også flest stemmer på landsbasis. Det er første gang siden 2004 at en republikansk presidentkandidat får et flertall av stemmene.

Med full kontroll i Kongressen kan Trump enkelt få gjennom sine ønskede kandidater til stillinger i regjeringen og også sin politiske agenda med skattekutt, mindre statlige reguleringer og massedeportering.

I tillegg vil han ifølge analytikere møte mindre motstand i rettsvesenet enn det tidligere presidenter har gjort, fordi de tre høyesterettsdommerne han utnevnte har tatt domstolen mot høyre.

(NTB)