Statsbudsjettforhandlingene er i gang: – De rikeste må bidra mer

– Det er grunn til å forvente mange lange kvelder og netter, men sånn jeg opplever SV, er de en konstruktiv forhandlingsmotpart, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold til NTB på vei inn til forhandlingene.

Torsdag møter han og Arbeiderpartiets Tuva Moflag SV til forhandlinger om neste års statsbudsjett.

De to representantene for regjeringspartiene møtte til forhandlingsmøtet ti minutter før det skulle starte klokken 10.

– Det som er viktig for oss, er at vi får på plass et trygt og ansvarlig budsjett som gjør at folk begynner å kjenne lettelser på økonomien, sier Moflag.

– Så skal vi trygge landet vårt, både med tanke på forsvar og politi, og vi skal sørge for at folk har gode velferdstjenester. Det har vi fått til med SV før, og det er vi helt sikre på at vi får til denne gangen også, sier hun.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes kom fem minutter for sent til møtet, etter å ha hatt problemer med skriveren.

Han sier at SV mener det ikke trengs økt oljepengebruk for at de skal få gjennomslag sine prioriteringer.

– De rikeste i Norge må bidra mer – like mye som vanlige folk gjør. Det gjør de ikke i dag. Sykepleiere betaler langt mer til fellesskapet av andelen av sin inntekt enn de aller rikeste, sier Fylkesnes.