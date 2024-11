Trumps kontroversielle nominasjoner utfordrer Republikanerne i Kongressen

– Jeg tror det er et spørsmål du bør stille lederen for Senatets justiskomité, sa kammerets smilende, nyvalgte leder John Thune til nyhetsbyrået AP onsdag.

Opptil flere Republikanere i Senatet uttrykker imidlertid misnøye med valget av Gaetz for åpen mikrofon, skriver New York Times.

Amerikanske regjeringsmedlemmer og en rekke andre embetsfolk må godkjennes av Senatet – der Republikanerne trolig ender med 53 av 100 mandater. Det skal altså ikke mange avhopp til før Trumps foreslåtte regjeringsmedlemmer er i trøbbel.

Russland-koblinger og overgrepsanklager

AP kaller Gaetz et av Kongressens mest allment avskydde medlemmer.

Partifellene misliker ham blant annet fordi han spilte en sentral rolle i fellingen av Kevin McCarthy som leder i Representantenes hus. I tillegg er han under etterforskning fra kammerets etiske komité for seksuelt misbruk og bruk av ulovlige stoffer.

Og Trumps foreslåtte justisminister er ikke den eneste av den nye presidentens utnevnelser som vekker uro. Blant andre kontroversielle forslag finner man Tulsi Gabbard som etterretningsdirektør. Men det er ikke hennes tidligere tilhørighet til Demokratene som vekker uro, ei heller hennes manglende erfaring med etterretningsarbeid.

Derimot har Gabbard lenge blitt anklaget for å ha koblinger til Russland, skriver NBC News.

Kennedy-bekymring

Analytikerne i USAs enorme etterretningsapparat ser på Vladimir Putins Russland som den viktigste driveren av desinformasjon i USA.

Da hjelper det ikke at Gabbard i 2022 la ut en video i sosiale medier som mente det var «ubestridelig» at USA hadde laboratorier for biologiske våpen i Ukraina.