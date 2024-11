Londons ordfører hevder Trump-krangel skyldes at han er muslim

De to kranglet flere ganger i Trumps første presidentperiode. Krangelen ble utløst da Khan, som er muslim og har pakistansk bakgrunn, gikk hardt ut mot Trump-administrasjonens innreiseforbud for mennesker fra muslimske land i 2017.

Trump anklaget da Khan, som ble den første muslimske ordføreren i en vestlig hovedstad da han ble innvalgt i 2016, for å gjøre en «veldig dårlig jobb mot terror». Videre kalte ham han for en taper, og sa at han er «veldig dum».

Som svar tillot Khan at en stor ballong som forestilte Trump utkledd som baby, fikk sveve over London i forbindelse med demonstrasjoner da Trump besøkte London i 2018.

På en podkastopptreden før Trump ble gjenvalgt, sa Khan at han anså Trumps tidligere angrep på ham som «utrolig personlige».

– Om jeg ikke hadde denne hudfargen, og om jeg ikke var praktiserende muslim, ville han ikke vært ute etter meg. La oss være ærlige: Han har angrepet meg på grunn av min etnisitet og religion, sa Khan.

Utspillet står i kontrast til hvordan partifellene i regjeringspartiet Labour har opptrådt overfor Trump siden valgseieren, selv om flere av dem, blant dem utenriksminister David Lammy, har vært sterkt kritiske til Trump tidligere.

Statsminister Keir Starmer har blant annet gratulert Trump med en «historisk valgseier». I tillegg har de to snakket sammen på telefon, og Starmer har sagt at forholdet mellom de to landene vil blomstre i Trumps andre presidentperiode.