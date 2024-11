Ta i bruk hele verktøykassa, Brenna!

Debattinnlegg: Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup

Nylig slo arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) alarm. Altfor mange faller utenfor arbeidslivet. En av fem i arbeidsfør alder står nå utenfor jobb eller utdanning. I en så dramatisk situasjon er det ubegripelig at regjeringen ikke åpner døren for private aktører som beviselig får folk inn i jobb.

Maalfrid Brath. Foto: Sturlason AS Polyfoto

I 2024 bruker regjeringen 11 milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak. Det inkluderer alt fra jobbsøkerkurs til lønnstilskudd til arbeidsgivere, og tett oppfølging av folk som er utenfor arbeid. I Statsbudsjettet for 2025 er det foreslått å styrke Nav med nye 500 millioner kroner. Det er ikke noe galt i å styrke Nav. Men når problemet er så alvorlig, er det forstemmende at ikke regjeringen tar av seg sine ideologiske skylapper og også lar private aktører som bemanningsbransjen bidra.

Da regjeringen Støre vingeklippet bemanningsbransjen i 2023, var det angivelig for å beskytte arbeidstakere fra uryddige arbeidsforhold. En omfattende kampanje svartmalte bemanningsbransjen som skruppelløse utnyttere av arbeidsfolk. Det måtte bli slutt på at folk «sto med lua i hånden» for å få oppdrag i bemanningsbransjen. Det som er trist og som for meg virkelig gjør vondt i hjertet, er at vi i bemanningsbransjen blir fratatt muligheten til å hjelpe mennesker ut i jobb.

LO sørget også for at kun bedrifter med tariffavtale fikk adgang til innleie, noe som har gått hardt ut over små og mellomstore bedrifter

Intensjonen i regjeringens forslag er ikke blitt oppnådd. Norge er ikke blitt et bedre land for arbeidsfolk på grunn av innleieforbudet. For mange er det blitt verre. De nye reglene har betydd at vi har måttet ta farvel med mange av våre ansatte. Regjeringens foretrukne løsning er at disse menneskene heller skal jobbe i midlertidige stillinger direkte hos våre kunder, men med mye dårligere stillingsvern enn de har med fast jobb i bemanningsbransjen. Konsekvensen for disse menneskene er at når den midlertidige jobben er over, så er det de som står på gaten med «lua i hånden».

Drivkraften bak forbudet mot innleie var ikke omsorg for arbeidstakere. Ideologi og press fra LO lå bak. LO sørget også for at kun bedrifter med tariffavtale fikk adgang til innleie, noe som har gått hardt ut over små og mellomstore bedrifter.

I Norge er det heldigvis høy tillit mellom folk. Da er det unorsk når myndighetene ikke stoler på at næringslivet kan være med og løse utfordringer i arbeidsmarkedet. Vi har ikke råd til å sløse med folk.

Hvis Tonje Brenna virkelig ønsker å få flere i jobb, må hun bruke løsninger som virker. Det haster å oppheve forbudet mot innleie og slippe til alle gode krefter som kan gjøre noe med problemet.

Maalfrid Brath

Konsernsjef i ManpowerGroup