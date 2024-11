Regjeringens reklameforbud får rødt lys

Det var i august at regjeringen sendte et nytt lovforslag på høring som innebærer et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn.

Nå har Regelrådet uttalt seg om saken, skriver Kampanje.

Regelrådet er et statlig organ som uttaler seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser.

De mener at forslaget er for dårlig utredet, og gir det rødt lys, som er deres laveste av tre karakterer på utredningskvalitet.

De peker blant annet på hensynet til virksomheter som bruker eget firmanavn på produktene, praktiske utfordringer knyttet til aldersgrensen og regulering av reklame som henvender seg til foreldre som kjøper mat og drikke til barn.

– På denne bakgrunn mener Regelrådet at høringsnotatet på det nåværende tidspunkt inneholder mange ubesvarte spørsmål, skriver de.