Reuters: Trump vil kutte elbil-fradraget

Nyhetsbyrået Reuters skriver at fjerningen av fradraget vil få store følger for overgangen til elektriske biler i USA. Representanter for Elon Musks elbilselskap Tesla støtter imidlertid grepet, ifølge byråets kilder.

Musk skal fungere som rådgiver for offentlig effektivisering i Trumps kommende regjering. Han har tidligere i år sagt at en fjerning av tilskuddet vil skade Tesla-salget noe, men ødelegge selskapets amerikanske konkurrenter, tradisjonsrike produsenter som for eksempel General Motors.

Skattefradraget har vært en sentral del av Joe Bidens reform Inflation Reduction Act (IRA). Fjerningen er blitt diskutert i møter i et energipolitisk overgangsteam der oljemilliardæren Harold Hamm, grunnlegger av Continental Resources, og North Dakota-guvernør Doug Burgum har deltatt, ifølge Reuters.

Gruppen har hatt flere møter siden Trumps valgseier 5. november, inkludert noen på Mar-a-Lago i Florida, der Tesla-sjef Musk også har tilbrakt mye tid siden valget.

Representanter for Trump, Tesla og andre bilprodusenter har ikke svart på forespørsler om kommentar til saken.

Alliance for Automotive Innovation, en bransjegruppe som representerer nesten alle større bilprodusenter i tillegg til Tesla, svarte heller ikke umiddelbart. Alliansen oppfordret i forrige måned Kongressen til å beholde skattefradragene for elbiler og kalte dem «avgjørende for å sementere USA som en global leder i fremtiden for bilteknologi og produksjon.»

