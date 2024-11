Kinas president advarer mot proteksjonisme

I talen fredag advarte han også mot proteksjonisme, ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Proteksjonisme vil si å beskytte innenlandsk økonomisk produksjon, for eksempel med tollmurer – slik Donald Trump har varslet i USA.

Blant de andre deltakerne på toppmøtet til Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavet (Apec) er Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

Han hadde fredag et eget møte med Xi. Her sa Yoon og Sør-Korea og Kina må samarbeide for fred når Nord-Korea og Russland nå har begynt å samarbeide militært.

Lørdag skal Xi møte med USAs president Joe Biden, som også deltar på toppmøtet.

