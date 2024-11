Leder i LO-forbund mener SV gambler med norske arbeidsplasser

Han reagerer kraftig på SVs forslag i sitt alternative statsbudsjett for 2025 om å kutte CO₂-kompensasjonen til Hydro med 3,4 milliarder kroner, skriver Fri Fagbevegelse.

Alfheim mener at forslaget bidrar til å spre usikkerhet i industrien, og i verste fall kan føre til at norske virksomheter flagger ut til land hvor EUs klimakvotesystem ikke gjelder.

Han viser til at norsk industri allerede står i tøff internasjonal konkurranse.

– Hver gang ordninger som CO₂-kompensasjon trekkes i tvil, sender det et signal til bedriftene om at de ikke kan regne med politisk stabilitet her hjemme, mener forbundslederen.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, svarer med å peke på at Hydro de siste årene har mottatt 6,8 milliarder kroner i CO₂-kompensasjon. I samme periode har selskapet hatt et overskudd på 41 milliarder og utbetalt 36 milliarder utbytte til eiere.

Haltbrekken understreker at Hydro produserer om lag femti prosent av kraften sin selv.

– Men de har fått fullverdig strømstøtte gjennom CO₂-kompensasjonsordningen, på linje med andre industribedrifter, de siste tre årene, sier Haltbrekken til Fri Fagbevegelse.

