Venstre: Norge risikerer oljefondet og økonomien ved ikke å bidra mer til Ukraina

– Dette viser nok en gang hvor viktig det er for Norge at Ukraina vinner sin frihetskamp. Pengene vi sender til Ukraina, er bare en dråpe i havet sammenlignet med hva det vil koste oss dersom Russland vinner krigen i Ukraina. Det vil også få dramatiske konsekvenser for vår sikkerhet, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Partiet har lenge vært ivrige forkjempere for at Norge skal bidra med mer støtte til Ukraina, særlig militær bistand. Ifølge Kiel-instituttets oversikt er Norge på 10. plass blant bidragsyterne målt i andel av BNP, men nede på 15. plass i andel av BNP i militærbistand.

I tillegg gir Norge en mindre andel av BNP enn Danmark, Finland og Sverige. Selv om USA gir klart mest totalt, er det Danmark som er den relativt største bidragsyteren når det kommer til militærbistand. Danskene har gitt hele 1,75 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt.

Vil øke støtten kraftig

Norsk støtte har siden februar 2023 vært administrert gjennom Nansen-programmet. Rammen er foreslått økt fra 75 til 135 milliarder kroner årlig, og programmet skal ifølge regjeringens budsjettforslag vare til 2030. Forslaget innebærer at man skal gi minst 15 milliarder i året.

Opposisjonen, særlig Venstre, har gjentatte ganger kritisert regjeringen for både å bruke for lite penger på Ukraina-støtte.

Flere ganger har de også påstått at regjeringen presenterer penger som allerede var bevilget, som nye bidrag. De anser at 15 milliarder kroner er et altfor lavt gulv.

– Situasjonen i Ukraina er forverret, og russerne rykker stadig fremover. Venstre vil øke den norske støtten raskt og kraftig, med 105 milliarder kroner, sier Melby.

Venstre presenterer sitt alternative statsbudsjett mandag.

