Kirsti Bergstøs «skammens vegg»: En trussel mot norsk demokrati

Å bruke et offentlig kontor, eid av skattebetalerne, som en arena for å henge ut individer som «fiender», er maktmisbruk på sitt groveste. Stortinget er ikke et propagandaverktøy for enkeltpersoners ideologiske korstog, men en nasjonal institusjon som skal ivareta hele befolkningens interesser. Bergstø forvandler en respektert politisk arena til en plattform for demonisering, splittelse og personlig vendetta. Dette er ikke bare skammelig; det er farlig.

Bergstøs «skammens vegg» er en gjenkjennelig taktikk fra totalitære ideologier som har spredt destruksjon gjennom historien. Når man skaper fiendebilder av velstående og produktive borgere, fremmer man ikke fellesskap – man river det i stykker. Dette er retorikk som stempler arbeidsgivere, innovatører og verdiskapere som «fiender av folket», samtidig som det flytter oppmerksomheten bort fra reelle politiske utfordringer.

Historien har vist oss hva som skjer når samfunnets produktive krefter blir syndebukker. Bolsjevismen, som Bergstøs retorikk minner mistenkelig om, førte til økonomisk ruin, sosial kollaps og en kultur av frykt og mistillit. At slike taktikker nå brukes i norsk politikk, er både skremmende og uakseptabelt.

Hadde dette vært en høyresidepolitiker, ville skandalen preget førstesidene i ukesvis

Når en politiker som Bergstø viser slik forakt for deler av befolkningen, sender det et signal om at det er akseptabelt å bruke hat og splittelse som politiske virkemidler. Dette er ikke bare en fornærmelse mot de hun henger ut; det er et direkte angrep på demokratiet vårt. Det norske Stortinget skal være en arena for respekt, dialog og kompromiss – ikke et sted hvor enkelte grupper demoniseres for å fremme en ideologisk agenda.

Kanskje like sjokkerende som Bergstøs handlinger er medias påfallende taushet. Hvor er journalistene som ellers skriker etter splittelse og kontrovers? Hadde dette vært en høyresidepolitiker, ville skandalen preget førstesidene i ukevis. Men fordi dette kommer fra venstresiden, velger mange å se en annen vei. Denne hykleriske dobbeltstandarden svekker ikke bare medias troverdighet, den bidrar også til å undergrave tilliten til demokratiet og våre institusjoner.

Bergstøs handlinger er ikke isolerte, de reflekterer en bredere tendens i norsk politikk hvor splittelse og ideologisk ekstremisme får fotfeste. Norge fortjener bedre enn politikere som sprer forakt og splittelse. Det er på tide at vi som samfunn tar et oppgjør med denne farlige utviklingen.

Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)