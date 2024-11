Helsedirektoratet straffeforfølger norsk serveringsbransje

Bedriftene får jevnlige besøk av alle mulige tilsyn, som overhodet ikke koordinerer eller samarbeider. Du kan få besøk av skjenkekontrollen, Arbeidstilsynet og Mattilsynet samme uke. Tilsyn er viktig, men de må samarbeide slik at trykket på rapporteringskravene og papirarbeidet fordeles jevnere. Serveringssteder har ikke stor administrasjon – det er ildsjeler som brenner for faget sitt.

Medlemmene våre er baren som viser fotballkamper, vinbaren som arrangerer kulturelle arrangementer, det nye pizzastedet på hjørnet, kafeen som fungerer som et hjemmekontor, og restauranten i havgapet som serverer lokale råvarer. Reiselivet bidrar til et større marked for et mangfold av tilbud som til sammen gjør lokalsamfunnene mer attraktive for både fastboende og besøkende. Besøkende fra andre land og kulturer bidrar også med nye impulser i lokalsamfunnet, og kan slik inspirere til videre utvikling.

Serveringsstedene som bidrar med møteplasser og bolyst risikerer altså konkurs på grunn av bøter begrunnet i et svært komplisert regelverk. Slik kan vi ikke ha det, så hva bør gjøres? Løsningen er enkel og todelt. For det første: Ta bort anledningen til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på alkoholreklamelovgivningen til steder med skjenkebevilling. Disse er underlagt prikksystemet og kontrolleres via dette. Og for det andre: Gjør reglene for alkoholreklame inne på et sted med skjenkebevilling mer liberale.

Vi kan ikke ha det slik at et serveringssted ikke kan fortelle voksne folk om sine produkter på en ok måte, eller at plakater, tegninger, bilder eller utstillinger inne på et sted som lovlig selger alkohol blir slått ned på.

Kristin Krohn Devold

Adm. direktør i NHO Reiseliv