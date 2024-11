Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen og selverklært Ap-mann, er ikke særlig opptatt av at kapital flytter over landegrensene. Han mener Norge har tilstrekkelig med penger, men understreker at det viktigste er kulturdimensjonen – hvordan vi skaper en kultur for vekst og innovasjon.

Han retter kritikk mot SV-leder Kirsti Bergstø, som har tapetsert kontoret med avisartikler av norske næringslivstopper på det hun kaller «skammens vegg». Bergstø, som irrasjonelt og uten forståelse for penger og økonomi, hele tiden krangler med milliardærene, misforstår poenget, mener Andreassen.

– Flere vil flytte

– For henne er det en svær del av livet å krangle med disse milliardærene, sier han i Nettavisens podcast «Stavrum & Eikeland».

Andreassen påpeker at oljefondet er på 19.000 milliarder og at formueskatten bare utgjør «et piss i havet». Det viktige er at vi tar vare på kulturen for innovasjon og utvikling.

– Det er nyskapende milliardærer, og en viktig del av kulturen for vekst og utvikling. Sånn som vi skrider frem vil flere flinke unge mennesker flytte ut i større grad enn før, sier han.

Bryr seg ikke om Petter Olsen

Andreassen mener folk flest er mindre opptatt av hva rike personer som Kjell Inge Røkke tjener, slik politikerne ofte fokuserer på, og mer opptatt av sin egen økonomi.

– Folk er ikke opptatt av at Petter Olsen går konk, men opptatt av økt kjøpekraft. Og der har venstresiden tabbet seg ut.

– Fremfor å drive med alle de pussige tiltakene, del ut penger til fattigfolk, sier han i podcasten.

Han foreslår å droppe importvernet og heller gi hver bonde 200.000 kroner i kontanter.

– Norsk mat er av kjempegod kvalitet og kan lett konkurrere med utlandet, legger han til.