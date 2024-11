Russland skal ha avfyrt en interkontinental ballistisk missil under et angrep mot den ukrainske byen Dnipro, ifølge Kyivs luftforsvar, melder Reuters.



Dersom det bekreftes, er det første gang et så kraftig våpen har blitt brukt i krigen som startet for rett over 1.000 dager siden. Raketten er i utgangspunktet designet for å levere atomstridshoder.

– Laget for atomstridshoder

Oberstløytnant Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier til Nettavisen at raketten er en del av Russlands strategiske atomvåpenstyrker.

– Gitt at informasjonen er riktig, er dette en ballistisk strategisk missil som opprinnelig er laget for å skyte atomstridshoder mot mål på andre kontinenter, og da hovedsakelig USA, sier Ydstebø til avisen.

– Det er en del av Russlands strategiske atomvåpenstyrker som i så fall skal ha blitt brukt, selvsagt uten atomladning, legger Ydstebø til.

Psykologisk krigføring

Søndag ga USAs president Joe Biden Ukraina tillatelse til å bruke amerikanske langdistansemissiler mot Russland. Tirsdag tok ukrainerne i bruk det amerikanske ATACMS-systemet for første gang.

Dagen etter fyrte ukrainske styrker av britiske Storm Shadow-missiler for første gang mot Russland. Storbritannia godkjente bruken av missilene som svar på at Moskva har utplassert nordkoreanske tropper.

Oberstløytnant Ydstebø tolker dagens angrep som en del av Russlands psykologiske krigføring, ikke mot Ukraina, men mot vesten – som en respons på den siste utviklingen.