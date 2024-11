Matt Gaetz trekker sitt kandidatur som USAs justisminister

– Jeg hadde et utmerket møte med senatorer i går. Jeg setter pris på deres tilbakemeldinger og den utrolige støtten fra flere, skriver Gaetz på X.

Han sier han hadde vind i ryggen, men at det «var klart at min godkjenning (som medlem av regjeringen) var blitt et urettferdig distraherende element i det viktige arbeidet Trump/Vance-maktoverføringen gjør».

Gaetz har siden 2021 vært under etterforskning av Kongressens etikkomité etter anklager om sex med mindreårige og menneskesmugling. Han har hele tiden avvist anklagene.

Både demokrater og republikanere i Kongressen har krevd at etikkomiteen legger fram sin rapport om Gaetz, noe det ennå ikke er oppnådd enighet om å gjøre.

Han legger til at han fortsatt skal jobbe for at Donald Trump blir «den mest vellykkede presidenten i USAs historie».

Gaetz var medlem av Representantenes hus, men har trukket seg fra dette vervet i forbindelse med at han ble nominert som justisminister. Dermed står han i øyeblikket uten et embete.