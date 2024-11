Høyres budsjett: Samlet skattekutt på 18 mrd.

Høyre-leder Erna Solberg har lenge ønsket å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. I Høyres alternative budsjett vil partiet kutte formuesskatten på aksjer og driftsmidler med 40 prosent, skrote innstramningene i exitskatten og senke inntektsskatten, skriver DN.



– Når vi kan kutte formuesskatten på arbeidende kapital så mye på et år, kan vi med troverdighet si at det er realistisk å fjerne hele i løpet av perioden, sier Solberg.

Partiet foreslår å redusere skatten på arbeidende kapital med 40 prosent ved å øke skatterabatten på aksjer og driftsmidler fra dagens 20 prosent til 50 prosent. Det reduserer statens inntekter med litt over 8 milliarder, skriver avisen.

Kutter med 18 milliarder

Høyre vil også reversere endringene i exit-skatten.

– Samlet kutter vi skattene med nesten 18 milliarder i dette budsjettet, sier Solberg.

Arbeidende kapital er en omstridt begrep.

– Det er noen som sier at all kapital er arbeidende. Vel, det huset mitt arbeider ikke stort, sier Solberg til DN.

Solberg har tidligere uttalt at formuesskatt på dette er den mest skadelige skatten for verdiskaping.

– Forskjell på norske og utenlandske eiere

Helt siden regjeringsskifte i 2021 har flere og flere næringslivstopper kommet med ramsalt kritikk mot dagens skatteregime.

Senest i går gikk SalMar-gründer Gustav Witzøe ut mot både lakseskatten og formuesskatten.



– Det som forundrer meg med lakseskatten, det er jo først og fremst at staten tør å ta så mye investeringskapital ut av kystdistriktene. Det er en stat som nærmest renner over av penger, med et stort oljefond, og det forundrer meg litt for det er jo kapital vi må bruke til investeringer for å bedre fiskevelferd, men også for å løse andre problemstillinger.

– Det andre er formuesskatten. Den mener vi gjør forskjell på norske og utenlandske eiere, sa han.