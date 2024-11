Trump nominerer kvinne til justisminister

Gaetz trakk seg med den begrunnelse at oppstyret rundt anklagene mot ham for sex med mindreårige og menneskesmugling var en distraksjon i Trumps forberedelser til å bli president.

I Gaetz' sted har Trump valgt å nominere Pam Bondi som sin nye justisminister. Bondi ble i 2011 Floridas første kvinnelige justisminister, en jobb hun hadde i åtte år.

Hun har lenge vært en av Trumps nære allierte, og hun var en av hans advokater under den første riksrettssaken mot ham. Hun jobbet også som del av et team med advokater som forsøkte å omgjøre valget etter Trumps tap for Joe Biden i 2020.

Økende press mot Gaetz

Da Gaetz trakk seg onsdag, var det økende press for å offentliggjøre en rapport om anklagene mot ham, som blant annet omfattet vitnemål fra to kvinner som hevdet at Gaetz ofte betalte dem for sex mens han var kongressrepresentant for Florida.

De nye anklagene mot både Gaetz og Hegseth om deres behandling av kvinner kom på bordet mens de republikanske senatorene er under press fra Trump for å godkjenne hans utnevnelser raskt. Det selv om Trump har motsatt seg de vanlige rutinene med at FBI undersøker kandidatenes bakgrunn.

Lettet da Gaetz trakk seg

Få av de republikanske senatorene har offentlig kritisert Trumps utnevnelser. Men etter at Gaetz trakk seg, ble det klart at mange av dem var skeptiske til ham, og at de tilsynelatende var lettet da han trakk seg.

Etter at de hadde et møte med Hegseth, som er utpekt til å bli forsvarsminister, har senatorene slått ring om ham.

Deres forsiktige ordbruk og motvilje mot å kritisere Trumps kandidater viser ikke bare at de er redd for reaksjoner fra Trump, skriver nyhetsbyrået AP. Det viser også at de har et håp om at godkjenningsprosessen kan gå sin gang på normalt vis, med bakgrunnssjekker som utelukker problematiske kandidater i tide. Gaetz trakk seg etter et møte med senatorene onsdag.

Republikanerne ser også ut til å håpe at de ikke blir kritisert for å tilsidesette anklagene mot Hegseth om seksuelle overgrep, særlig etter at Trump vant valget til tross for at han i fjor selv ble funnet skyldig i seksuelle overgrep.

Hegseth avviser anklagene

Hegseth hevder at han gikk helt klar av anklagene i California i 2017 etter at de ble etterforsket.

En 22 sider lang politirapport som ble offentliggjort onsdag, går ut på at en kvinne fortalte politiet at hun ble seksuelt mishandlet av Hegseth etter at han fratok henne mobilen, låste døra på sitt hotellrom i California og nektet henne å gå ut.