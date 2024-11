Næringsministeren forsvarer turistskatt: – Pengene skal ikke gå inn i kommunesluket

– Hele poenget med et besøksbidrag er at det er urettferdig at lokalbefolkningen skal bære hele byrden for at man får økte utgifter, enten om det er til toaletter eller søppelhåndtering, fordi det er veldig mye turister i kommunen, sier Myrseth til NTB.

– Pengene skal ikke inn i det store sluket på ordinær drift, slår hun fast.

Regjeringens forslag til en ny turistskatt ble presentert sist uke, og har vakt til dels skarpe reaksjoner.

Ordningen blir frivillig for kommunene, og den går ut på at de kan kreve en avgift på inntil 5 prosent av prisen folk betaler på overnatting, både på hotell og tjenester som Airbnb.

– Kan ikke gå til ordinære budsjetter

NHO frykter at kommuner med en presset økonomi skal innføre skatten bare for å dra inn mer penger.

– Jeg har sett kommunepolitikere som har støttet en ny turistskatt fordi de trenger penger til å nedbetale gjeld, finansiere kollektivtrafikken, eller har lyst til å bygge et nytt vikingsenter, sa administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv da ordningen ble sendt ut på høring onsdag.

Myrseth mener at Devold har misforstått.

– Om man leser høringsnotatet, så står det tydelig at det kan man ikke gjøre. Man kan ikke bruke pengene til å saldere sine budsjetter. Dette skal gå til den type fellesgoder og de utgiftene man har fordi man har veldig mye turister i sine områder. Den begrensninga er veldig viktig å ha, sier hun.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag, med svarfrist 3. januar.

– Dersom det er noen, også NHO, som mener at det er litt utydelig, så er de veldig velkommen med å komme til presiseringer i høringsperioden, sier Myrseth.

I høringsnotatet skriver regjeringen at de «foreslår at inntektene fra overnattingsavgiften skal gå til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder».

– Moderat nivå

NHO har også reagert på at den nye avgiften vil gjøre det dyrere å feriere i Norge. De har også vist til at nordmenn står for to av tre overnattinger på norske hoteller.