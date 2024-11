Forbereder hevnangrep

Ukraina har brukt amerikanske leverte ATACMS-missiler mot luftforsvar i grenseområder til den Russiske byen Kursk. I løpet av de tre siste dagene har Ukrainske styrke gjennomført to angrep mot by-regionen, det skriver Bloomberg.

Mottiltak blir nå forberedt av Russland etter at Ukraina skal ha avfyrt fem langdistanse-missiler ifølge forsvarsdepartementet i Russland. To av missilene traff målene sine.

Det er først de siste ukene at Ukraina har begynt å bruke vestlige langdistansevåpen, noe som har utløst sterke reaksjoner fra Moskva. De avfyrte en ballistisk missil mot Ukraina etter at det ble kjent at de har begynt å ta i bruk vestlige langdistansemissiler.

Nordkoreanske soldater

Motangrepene fra Moskva kommer etter en lenger periode med eskalering i krigen. Putin senket terskelen for bruk av Moskvas atomarsenal, og Joe Biden endret kurs ved å gi Ukraina grønt signal til bruk av amerikanske missiler. Ukraina har også brukt britiskproduserte missiler i krigføringen.

Beslutningene som ble tatt av Storbritannia og USA kom etter at Russland skal ha sendt nordkoreanske soldater i kampen mot Ukraina. Luftforsvaret i Ukraina varslet tirsdag om at de har sendt over nærmere 200 droner i tillegg til flere missiler.