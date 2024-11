Med SV må vanlige folk ta en større andel av skatteregningen

6. november la SV frem sitt budsjettforslag, altså krav til regjeringen. Hvis det skulle bli vedtatt, er det ingen tvil. Det vil føre til at flere større skatteytere flytter ut av landet. Regningen må fordeles blant oss vanlige folk som er igjen.

Det blir økt skatt for alle, spesielt for dem med over 670.000 kroner i lønn. Innføring av skatt på fordelen av å eie egen bolig kommer til å ramme mange. Formuesskatten økes betydelig, utbytteskatten blir høyere, og så videre.

SV har ikke fått med seg at vi lever i en global verden, der man også konkurrerer om skattenivå og sosiale tjenester. Sveits ligger ikke tilbake hverken når det gjelder helse og omsorg eller beskatning. Selv Sverige kan beskrives som et skatteparadis for nordmenn med litt formue.

SVs budsjettønsker: – Svaret på mindre verdiskapning Torsdag ble det klart hva SV ønsker seg i budsjettforhandlinger med regjeringen. Det ligger an til skattesjokk, frykter opposisjonen.

Mange av dem som har flyttet til Sveits, flytter nok etterhvert til Sverige. Med dagens skattenivå, er det dessverre uaktuelt å flytte tilbake til Norge.

SV har heller ikke fått med seg at vi er avhengig av privat næringsliv. Alle kan ikke jobbe i stat eller kommune. Det er faktisk en utgift for samfunnet. Hvem skal etablere nye arbeidsplasser, helst nye eksportrettede virksomheter som skaper nødvendig inntekt til landet? De som i dag har penger og investerer i nye bedrifter har i stort monn flyttet ut, og flere vil.

SV og regjeringen må kunne sies å være temmelig hyklerske

Gründere med gode ideer som ønsker å starte nye virksomheter, flytter nå før de etablerer seg. Sverige og andre land tar dem imot med åpne armer.

SV forteller til stadighet historien om at det er de vanlige arbeidstakerne som betaler mest skatt. Det er i det minste et galt bilde, og kan nærme seg løgn. Bare én velstående skatteyter i Asker flyttet, og kommunen taper – bare på grunn av ham – bortimot 200 millioner årlig.

Dessverre er det nå flere hundre som har flyttet. Ingen har regnet på hva de enkelte kommunene har tapt på dem. Er det noe rart at kommunenes økonomi er svekket betraktelig og at skoler og barnehager legges ned? Hvordan går det med eldreomsorgen?

SV og regjeringen må kunne sies å være temmelig hyklerske. De bruker flittig penger fra Oljefondet. Det tjener sine penger på utenlandske aksjer i private selskaper. Samtidig skal ingen i Norge få eie eller tjene penger på aksjer.

Nordmenn må dessuten betale skatt på papirverdien av aksjer i egen bedrift. Den kan gå opp det ene året og ned det andre. Og det selv om bedriften går med underskudd. Utlendinger som har eierandeler i norske bedrifter slipper det. Er det rettferdig? Tror SV det er bedre at kinesere og andre eier norske bedrifter? Er norske arbeidsplasser tryggere da?

I Sverige og Danmark skapes det stadig flere arbeidsplasser. Er det så vanskelig å lære av dem? Hvorfor gjøre samme feil som Sverige på syttitallet?

Jeg tror dessverre at de som er opptatt av å «ta de rike» må svelge noen kameler og lukke øynene for at noen barn av rike foreldre bruker mye penger på huskjøp. Det vil gavne landet og bedre vanlig folks økonomi.

Per S. Thoresen

Gründer og tidligere industrileder