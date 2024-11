SV vil redusere økonomiske ulikheter – for enhver pris

SV-leder Kirsti Bergstø har skapt mange overskrifter med sin kontroversielle «wall of shame». SV har alltid hatt det å redusere økonomiske ulikheter som en av sine viktigste saker i partiprogrammet, men det har ikke alltid vært helt klart hvordan de ønsker å oppnå dette. Bergstøs vegg gir oss derimot en ledetråd på hvordan det vil gjennomføres – for enhver pris.

Skal man utjevne økonomiske ulikheter, har man i realiteten to muligheter. Én mulighet er å heve de lavest lønte ut av fattigdom, tilby gode jobber og gi så mange som mulig en sjanse til å oppnå økonomisk suksess. Denne løsningen vil trolig oppnå den største samfunnsmessige nytten, men siden ulikheter mellom enkelte grupper fortsatt vil eksistere, spørs det om dette oppfyller SVs krav.

Denne kommunistiske utopien er kanskje SVs ideelle samfunn, og de er skremmende godt på vei til å oppnå den

Dette er trolig ikke godt nok for Bergstø, som virker å heller gå for alternativ nummer 2: Redusere antallet rike i samfunnet, slik at ujevnhetene fjernes fra toppen.

Dette kan gjennomføres med høye skatter ved å jage de rikeste ut av landet og fordele ressursene fra de som blir igjen til resten av befolkningen. Kortsiktig ser dette kanskje ut som et godt alternativ; en redistribuering av ressurser som allerede finnes i samfunnet.

Les også Elon Musk om SVs «Wall of Shame»: – Det er galskap På kontoret til SV prydes veggen med bilder av norske rikinger som har klaget på den norske modellen. Nå har veggen kapret oppmerksomheten til milliardæren Elon Musk

Full krangel etter Musk-tweet: – Moraliserende fjas Mahmoud Farahmand støttet Elon Musks reaksjon på Kirsti Bergstøs riking-hets. Det endte i Twitter-krig med Audun Lysbakken, som nå forlater mediet.

Du kan få låne spaden min, Hegnar «Ser en på disse oppslaga samla, finner vi et virkelighetsbilde det er på høy tid å imøtegå», skriver SV-leder Kirsti Bergstø.

Til tross for at dette ødelegger incentivstrukturer med grusomme langsiktige konsekvenser, oppnås det kortsiktige målet til Bergstø og SV: Jevn økonomisk fordeling, hvor alle er like fattige og ingen tør starte egen bedrift eller jakte individuell økonomisk suksess. Denne kommunistiske utopien er kanskje SVs ideelle samfunn, og de er skremmende godt på vei til å oppnå den.

Rike gründere har forlatt landet, med både kunnskap og skattekroner på lasset. Bergstø virker ikke å ha en stor frykt for at den totale skatteinntekten vil gå ned som følge av dette, for hun har jo faktisk oppnådd en av partiets største saker. Desto høyere skatter, desto flere rike forlater landet, og desto mer reduseres de økonomiske ulikhetene. Sammen skal vi alle bli fattige.

Roy Flolid