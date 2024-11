Trump vil ha Jamieson Greer som handelsutsending

– Jamieson spilte en nøkkelrolle under min første periode ved å innføre toll mot Kina og andre for å bekjempe urettferdig handelspraksis, sier Trump.

Greer ventes å få en viktig rolle i arbeidet med Trumps økonomiske politikk.

44-åringen var stabssjef for USAs daværende handelsutsending Robert Lighthizer under Trumps første presidentperiode.

I den foreløpig siste runden med nominasjoner tirsdag har Trump valgt Vince Haley, som ledet avdelingen for taleskriving under Trumps første periode, til direktør for det innenrikspolitiske rådet. Dette rådet har som oppgave å implementere Trumps innenrikspolitiske agenda.

Videre har Trump nominert Kevin Hassett som sin øverste økonomiske rådgiver, og med det leder for Det hvite hus' nasjonale økonomiske råd. Også Hassett har bakgrunn fra Trumps forrige administrasjon.

John Phelan, en privat investor, donor til Trump-valgkampen og kunstsamler, er nominert som marineminister i den nye administrasjonen.

Jim O'Neill er Trumps nominerte til rollen visehelseminister, under Robert F. Kennedy Jr. som tidligere er nominert som helseminister.

Stanford-akademikeren Jay Bhattacharya, som blant annet er kjent for å ha kritisert USAs tidligere koronapolitikk, er nominert som leder for National Institutes of Health.