Riksrevisjonen gir bonusslakt

Finansavisen har de siste ukene skrevet flere saker om det statlige investeringsselskapet Investinor, blant annet en artikkel om hvordan ledelsen har fått utbetalt bonuser selv om avkastingen har vært langt under målet.

Nå kommer statens eget kontrollorgan Riksrevisjonen med hard kritikk av bonusbetalingene. Begrunnelsen er at Investinor har satt for lav grense i sine bonuskriterier, med andre ord er det for lett for ledelsen å oppnå bonus.

Riksrevisjonen trekker frem året 2022, da var grensen satt under statens og styrets avkastningsmål. I tillegg var bonuskriteriene i liten grad basert på totalavkastningen. Investinor har det de kaller et strategisk bonuselement med i beregningen, i tillegg til den finansielle prestasjonen. Her handler det ikke om avkastning, men blant annet ting som kvinnerepresentasjon i styrerom og ledelse, samt ESG-KPI-er og Investinors egne klimagassutslipp.

– Det har ført til at ledende ansatte i Investinor til og med har oppnådd bonus i år hvor avkastningen har vært negativ, der de har tapt penger, sier Riksrevisjonen-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under en pressekonferanse onsdag.

Bonus tross kriseavkastning

Investinor har et mål om årlig avkastning på 10 prosent. I 2022 endte den på minus 22,7 prosent, mens den realiserte avkastningen var på i underkant av 2 prosent.

Riksrevisjonen påpeker at bonusen til ledende ansatte dette året likevel utgjorde i snitt 20 prosent av avtalt fastlønn, til tross for den lave totalavkastningen.