Ap åpen for lettelser i formuesskatten

Til NRK sier Vestre at han er åpen for at folk med mindre formuer kanskje bør få skattelette.

– Arbeiderpartiet i regjering har jo økt bunnfradraget i formuesskatten. Vi er absolutt villige til å se på om bunnfradraget også i neste periode bør økes, sier han.

Bunnfradraget er den formuen du kan ha uten at formuesskatten slår inn. I dag er grensen på 1,7 millioner kroner. Vestre vil ikke være konkret om hvor mye dette fradraget bør økes.

– Det må vi komme tilbake til i budsjettene fremover. Vi er opptatt av at skattesystemet skal være omfordelende. Vi er ikke bundet til den ene eller den andre løsningen, sier Vestre.

I 2022 betalte 623.000 personer formuesskatt i Norge.