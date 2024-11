Tesla-milliardæren framsto under valgkampen som en av Trumps mest profilerte støttespillere og ble belønnet med jobben som leder for en kommisjon som skal spare milliarder og kutte i det som av Trump kalles offentlig sløsing.

Mike Johnson er lederen i representantenes hus og sier i et innlegg på X (som eies av Musk) at han ser fram til et møte neste torsdag med Musk og hans medsparer Vivek Ramaswamy.

Det heter seg at de to skal lede departementet for for statlig effektivisering, men det er høyrt uklart hvor i statsapparatet denne nyskapningen blir plassert, og om at det snakk om et departement i tradisjonell forstand.

Johnson roser Trumps målsetting om en begrenset administrasjon, angivelig til forskjell fra det appratet som har vært i virksomhet under president Joe Biden.

Trump og Musk har hevdet at offentlige utgifter kan trimmes med 2000 milliarder dollar, men eksperter på offentlig styre og stell tror ikke det er realistisk å kutte livsviktige tjenester og bidragsytelser i et slikt omfang.