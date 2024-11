Reviderte tall fra brites statistikkbyrå Office for National Statistics (ONS) viser at Storbritannia fikk rekordhøy nettoinnvandring i 2023, med 906.000 – betydelig høyere enn tidligere anslått som var estimert til 740.000, skriver Reuters.

Økningen skyldes blant annet mer informasjon om flyktninger fra Ukraina og personer i Storbritannia som har fått nye langtidsvisa.

Innvandringen falt 20 prosent

Imidlertid viser ferske tall at nettoinnvandringen har falt 20 prosent til 728.000 for de 12 månedene frem til juni i år. Nedgangen kom etter at den tidligere konservative regjeringen strammet inn reglene for internasjonale studenter og helsearbeidere, samtidig som lønnsterskelen for å få sponsede arbeidstillatelser ble hevet.

LIKTE INNSTRAMMING: Britenes innenriksminister Yvette Cooper har lovet å beholde innstramningene som Det konservative parti innførte. Foto: Bloomberg

De nye tallene, som viser at innvandringen har vært langt høyere enn tidligere antatt, legger press på Labour-regjeringen. Innenriksminister Yvette Cooper har lovet ytterligere kutt i innvandringen og har beholdt de konservatives innstramninger.



Samtidig kan strengere regler bli utfordrende for viktige sektorer som helse og omsorg, hvor arbeidskraftmangel allerede er en utfordring.

30.000 krysset kanalen

Av de 1,2 millionene som flyttet til Storbritannia i 2023, var rundt 1 million ikke-EU-borgere. De største opprinnelseslandene var India, Nigeria, Pakistan, Kina og Zimbabwe. Blant disse var 845.000 i arbeidsfør alder, mens 179.000 var barn.

Mens 295.000 ikke-EU-borgere kom for å studere – omtrent like mange som året før – kom færre familiemedlemmer med. Samtidig økte antallet familiemedlemmer som fulgte med arbeidstagere, fra 166.000 til 233.000 i løpet av året frem til juni 2023, sannsynligvis et rush før nye regler for helsearbeidere trådte i kraft.

Asylsøkere utgjorde 84.000 – rundt 8 prosent – av de ankomne utenfra EU, inkludert de som brukte irregulære ruter. Irregulære ankomster falt med 18 prosent, og av disse krysset nesten 30.000 –rundt 81 prosent – Den engelske kanal med småbåter, noe som er færre enn året før.