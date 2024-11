Stortingspartiene enige om økt Ukraina-støtte – 35 milliarder kroner i 2025

– Regjeringen har vært opptatt av å holde på denne enigheten, fordi det er et uttrykk om hva vi kan stå sammen om i Norge. Det er viktig for signalet til Ukraina, som er et hardt prøvet folk, og det er et viktig signal til dem som angriper, sa Støre til pressen etter møte.

– Jeg som statsminister har ikke vært opptatt av å finne hva som kan gi akkurat 50 prosent av flertallet på stortinget, jeg har gått for å se hva som kan samle alle

Regjeringen hadde i statsbudsjettet satt av 15 milliarder kroner i støtte til neste år, men opposisjonen mente dette var altfor lavt.

Tidligere denne uken ble partiene enige om å øke støtten til 30 milliarder kroner, men ble enige om å møtes igjen torsdag.

Høyre har ment at støtten burde tredobles til 45 milliarder kroner, mens MDG har bedt om 80 milliarder. KrF har også sagt at støtten bør betydelig opp, samtidig som de advarer partiene mot å overby hverandre i mediene.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi har fremmet forslag om 45 milliarder ekstra, men vi har også vært veldig opptatt av å få til en reell økning til Ukraina. Derfor er den enigheten som nå kommer veldig positiv, sier Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Alle partiene stiller seg bak en økning på minst 20 milliarder, så summen for 2025 blir derfor minst 35 milliarder til sammen, legger hun til.