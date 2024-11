Dagens Industri: – Sunt at Putins bløff avsløres

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Tyskland er Europas største økonomi og en bærebjelke for euroen. Derfor er det en lettelse å se at landet endelig kan få både det Tyskland og Europa sårt trenger: En valgkamp der økonomisk vekst står på agendaen. Roten til problemene ligger i to tiår med klimapolitikk.

Financial Times

Det britiske Labour-partiet gikk til valg på å styrke britisk økonomi. I løpet av regjeringens fem første måneder er oppgaven blitt vanskeligere fordi insentivordningene i næringslivet er svekket. Nå må regjeringen i London jobbe med å gjenoppbygge næringslivets tillit.

Die Welt

Olaf Scholz kan være en upopulær politiker, men det skyldes trolig at han i tre år har ledet en kaotisk regjeringskoalisjon. Det er ikke feil personer som hindrer velgerne i å stemme på sosialdemokratene i Tyskland, men feil politikk.

Dagens Industri

Den russiske rubelen handles på sitt laveste nivå på over to tiår. Det skyldes en kombinasjon av nye sanksjoner, økende utgifter til krigsinnsatsen og pressede oljepriser. Den russiske økonomien er dårligere enn autokraten i Kreml gir inntrykk av. At den økonomiske bløffen avsløres, er sunt.

