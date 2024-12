– Det har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. Endringene vi har gjort i regjeringstid er i tråd med det vi signaliserte før valget i 2021. Men nå er vi veldig tydelige på at forutsigbarhet er viktig, både for folk og næringsliv.

Ingen av partene er bekymret for økningen av oljepengebruken, og Moflag omtaler budsjettet overfor Finansavisen som «ansvarlig».

– Du er ikke redd for å legge press på renten?

– Vi er at det er en veldig positiv utvikling i norsk økonomi nå. Prisveksten er på vei ned, arbeidsledigheten er lav, og vi får nå reallønnsvekst. Det ser ut til at vi skal lande godt på beina etter tøffe økonomiske år, og det er en utvikling jeg er trygg på at vil fortsette.

Nei til gruvedrift på havbunn

Det som oljepenger – og altså ikke skatter – skal finansiere i budsjettforliket er blant annet økt barnetrygd, studiestøtte og minstepensjon. Samtidig styrkes også bemanning i barnehager og SFO.

Men det som kanskje er SVs aller største gjennomslag i budsjettet er at det ikke blir utlyst mineralvirksomhet på havbunnen i 2024 og 2025.

– Dette er et inngrep som ikke kommer til å se dagens lys så lenge SV har en hånd på rattet. Det viser hvorfor det er viktig for miljøkampen med et sterkt SV, dette er en kamp vi vil kjempe til siste slutt, sier Bergstø.

I budsjettforliket gis det også en milliard kroner til punktutslippsprogrammet i Enova, samtidig som CO2-avgiften på sokkelen økes med 16 prosent.

Som del av forliket skal regjeringen også sette ned et offentlig utvalg «som skal utarbeide en strategi for å bedre økonomiens omstillingsevne, industriell utvikling og næringslivets konkurransekraft, særlig i lys av at produksjonen av olje og gass på sikt vil avta».

Gikk på overtid

Egentlig hadde partiene frist til fredag med å komme til enighet, men SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes sa da til NTB at avstanden mellom partene fremdeles var stor.

Samme dag ble forhandlingene flyttet til Statsministerens kontor, og søndag kveld kom SV og regjeringen altså til enighet.