Det var SV-leder Kirsti Bergstø som la fram partiets gjennomslag i budsjettforhandlingene i Stortinget søndag kveld.

Det er sjuende gang regjeringen forhandler med SV om å lande statsbudsjettet og på flere områder har partiet fått gjennomslag for sine kjerneområder.

– Tannhelsereformen utvides til å omfatte også 28-åringene. Så nå vil både 25-, 26-, 27- og 28-åringene få 75 prosent billigere tannhelsetjenester. Det er et viktig skritt på veien for å gjøre tennene til en del av kroppen, og at det ikke skal være dyrere å gå til tannlegen enn til legen, sier Bergstø.

Stopper gruvedriftsplaner

Blant SVs gjennomslag er også å stoppe planer om gruvedrift på havbunnen.

– Dette er et inngrep som ikke kommer til å se dagens lys så lenge SV har en hånd på rattet. Det viser hvorfor det er viktig for miljøkampen med et sterkt SV, dette er en kamp vi vil kjempe til siste slutt, sier SV-leder Bergstø i en pressemelding.

Gruvedrift på havbunnen var på forhånd ventet å bli blant de vanskeligste saken for partene å bli enige om.

I budsjettet er partene enige om at det ikke vil bli noen utlysning av konsesjoner for mineralvirksomhet på havbunnen i 2024 og 2025.

Pensjonister og studenter

Videre er SV og regjeringen enige om å gi mer penger til velferd i neste års statsbudsjett. Blant annet får enslige minstepensjonister 6.000 kroner mer i året.

– Nok en gang sikrer vi et løft for enslige minstepensjonister. Vi må sikre folk en god og trygg alderdom etter et langt liv som en del av samfunnet vårt, sier Bergstø.

Dessuten er en økning på 10 prosent i studiestøtten, flere studentboliger og økt tilskudd til bygging av hybler i budsjettenigheten mellom SV og regjeringen.

Blant områdene som SV har fått medhold i, er kravet om økt studiestøtte. Det har stått på SVs liste i forhandlingene med regjeringspartiene hvert år.

– Vi har lyktes med å få til en økning i studiestøtten på 10 prosent. Det er vi svært fornøyde med. De siste årene, med SV som budsjettparter, har studentene fått over 35.000 mer i året å rutte med, sier studentpolitisk talsperson Grete Wold til NTB.

I tillegg har SV også fått gjennomslag for 3.050 flere studentboliger og at landets studentsamskipnader får økt tilskuddsandelen til bygging av nye studentboliger til 40 prosent.

– Dette vil kunne gjøre det rimeligere å leie studentboliger, sier Wold.