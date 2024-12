SV-Kaski har bedt om å gå ut av finanskomiteen: – Jeg har ikke hatt gode arbeidsforhold

Kari Elisabeth Kaski (SV) har bedt om å få tre ut av Finanskomiteen på Stortinget. Kaski går over til Næringskomiteen, mens nestleder Torgeir Knag Fylkesnes overtar rollen i Finanskomiteen. Kaski trekker frem utfordrende arbeidsforhold som bakgrunnen for byttet.

– Jeg har ikke hatt gode arbeidsforhold og har derfor bedt om å få bytte komité og tre ut av gruppestyret. Som representant for Oslo blir det viktig for meg å gjøre en god jobb for byen og innbyggerne her, samt for hele SV, sier Kaski, ifølge Nettavisen.

Intern strid

I april fortalte Kaski til VG at hun ikke vil ta gjenvalg, og at hun var sliten etter intern strid. Aftenposten meldte at SV-toppen var sykemeldt etter interne konflikter.

SV-kilder beskrev det som «munnhuggeri» og krangling.

Én diskusjon rundt budsjettprioriteringer skapte sterke reaksjoner innad i partiet, der Kaski og Ingrid Fiskaa var i høyrøstet uenighet, ifølge Nettavisen.

– Det er heller ingen hemmelighet at jeg og Kirsti er uenige om en del politiske saker og har ulik politisk profil, sa Kaski til VG i april.

Les også SV tuller med oss

– Sørge for gode arbeidsforhold

– Kari Elisabeth har gjort en imponerende jobb for SV, spesielt gjennom mange tøffe forhandlinger med regjeringspartiene. Jeg er sikker på at hun vil gjøre en solid innsats i Næringskomiteen, og vi skal sørge for gode arbeidsforhold for henne, sier partileder Kirsti Bergstø.

– Vi står foran et viktig år i norsk politikk og er ni måneder unna valget. Vi har nettopp ferdigstilt et omfattende budsjett. Jeg ser frem til å følge opp alt vi har fått til i budsjettenigheten med regjeringspartiene og bygge videre på dette, sier Fylkesnes, som ledet forhandlingene til SV om statsbudsjettet frem til 1. desember.