Russisk milliardær: Trumps fredsplan vil mislykkes

Donald Trump skal snart begi seg på sin andre presidentperiode i USA, og et av spørsmålene mange lurer på er hva han vil gjøre med Ukraina. Trump har tidligere lovt at han vil få slutt på krigen hvis han blir president igjen - ved flere anledninger har han hevdet å gjøre det på én dag - men det er usikkert akkurat hvordan han planlegger å gjøre det.

Den russiske milliardæren og Putin-tilhengeren Konstantin Malofeev kommenterer ifølge Financial Times at han har lite tro på Trumps fredsforslag, som blir lagt frem at Trumps nylig nominerte spesialutsending for konflikten, Keith Kellogg.

Ifølge Malofeev må Trump være villig til å prate om «ikke bare Ukrainas fremtid, men om Europas og verdens fremtid».

«Kellogg kommer til Moskva med planen sin, vi tar imot den og sier deretter at han kan dra dit pepperen gror, fordi vi ikke liker noe av det. Det ville vært hele forhandlingen. For at samtalene skal være konstruktive, må vi snakke ikke om Ukrainas fremtid, men om Europas og verdens fremtid», sa han i et intervju.

Han mener at Trump bare kan avslutte konflikten hvis han reverserer beslutningen om å la Ukraina bruke avanserte langdistansevåpen, fjerner Volodymyr Zelenskyj fra makten og deretter går med på å møte Putin for å diskutere «spørsmålene om verdensordenen på høyeste nivå».

Noen av tingene han mener må diskuteres skal være andre globale konflikter, inkludert krigene i Midtøsten og Russlands voksende allianse med Kina, samt en amerikansk erkjennelse av at Ukraina er en del av Russlands «innflytelsessfære».

Indikator på russisk tenkegang

Malofeev, som også er kjent for å være svært religiøs innen den ortodokse tro, har ingen offisiell stilling i Russland, men er kjent for å ha stor innflytelse blant Russlands toppolitikere.

I september giftet han seg med Maria Lvova-Belova, som er politiker og barneombud i Putins regjering. Hun er for øvrig etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser knyttet til bortføring av ukrainske barn.

Malofeev spilte en rolle i annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og ble derfor satt på vestlige sanksjonslister. USA har overført millioner av dollar fra forretningsmannens fryste verdier til gjenoppbyggingen av Ukraina.