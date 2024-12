Hizbollah har angrepet israelsk stilling ved grensen – Israel truer med å svare hardt

Den israelske forsvarssjefen Herzi Halevi sier mandag kveld at Israel kommer til å gi et besluttsomt svar, og at de er klare til å gjennomføre planene hvert øyeblikk. Han kaller også Hizbollahs angrep for et alvorlig brudd på våpenhvilen.

Hizbollah sier angrepet var rettet mot israelske soldater i et israelskokkupert område. Ifølge Israel var angrepet rettet mot Shebaa Farms – et omstridt område på grensen mellom Libanon og Syria som ligger helt nord i de israelskokkuperte Golanhøydene.

Hizbollah sier at angrepet var defensivt og ment som en advarsel. Ingen ble såret i angrepet, og det førte heller ikke til materielle skader.

Tre steder angrepet i Libanon

Ifølge det israelske militæret ble det avfyrt to raketter, men begge landet i åpent landskap.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz truer begge med en hard gjengjeldelse.

Tidligere mandag meldte Libanons statlige nyhetsbyrå at israelske soldater hadde avfyrt to artillerigranater mot byen Beit Lif i Sør-Libanon. Samme dag ble landsbyen Yaroun beskutt med maskingevær, mens et tredje israelsk angrep skal ha vært rettet mot byen Talousa, der flere personer skal ha blitt såret.

Anklager hverandre

– Vi lovet å handle mot ethvert brudd på våpenhvilen fra Hizbollah, og det er nettopp det vi kommer til å gjøre. Hizbollahs skyting mot en israelsk stilling på Har Dov kommer til å bli møtt med et hardt svar, sier Israels forsvarsminister Israel Katz.

Både Israel og Hizbollah har anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen siden den trådte i kraft onsdag i forrige uke.

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier mandag kveld at våpenhvilen fortsatt holder.

