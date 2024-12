USA kunngjør ny stor militærpakke til Ukraina – inneholder landminer og raketter

Støtten består blant annet av enda en runde med antipersonellminer, et svært omdiskutert våpen som et stort flertall av verdens land har innført forbud mot, deriblant Ukraina.

Hjelpen består også av flere presisjonsraketter og andre våpen.

Ifølge Blinken skal støtten bidra til at Ukraina har utstyr nok til å forsvare seg mot russiske angrep.

Landminene skal trolig brukes til å forsinke framrykkingen til russiske og nordkoreanske soldater i den russiske Kursk-regionen.

Tidligere mandag oppga ikke navngitte amerikanske kilder at støttepakken kom til å inneholde utstyr til et amerikanskprodusert rakettsystem, noe som kan tyde på at mer langtrekkende raketter er på vei til Ukraina, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kildene ønsket ikke å si om det er snakk om utstyr til ATACMS-raketter, som Biden-administrasjonen nylig ga grønt lys for, og som kan treffe mål lenger inne på russisk territorium.