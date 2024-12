Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre er under enormt press. Mandag ble det klart at en rekke sentrale partitopper mener 64-åringen må forlate lederstolen. Det skjer etter flere måneder med elendige meningsmålinger, og problemene ble ytterligere forsterket med bråket Trond Giskes retur.

Tirsdag kveld skriver DN at Aps nestleder Tonje Brenna har gitt uttrykk for at hun er forberedt på å ta over ledertrøya på kort varsel. Det skal gjelde både som partileder og statsminister.

Til avisen avviser Brenna problemstillingen og stiller seg bak Støre som leder. Imidlertid er det flere i stortingsgruppen som omfatter dette som noe hun er nødt til å si i påvente av en avklaring i partiledelsen.

Kilder peker på at dersom Støre ikke klarer å stagnere det interne opprøret innen få dager, vil han bli tilsidesatt og Brenna vil ta over. Det sies samtidig at situasjonen er uholdbart frem til landsmøtet, og at lederskiftet kan være nært forestående.

Rundt halvparten av Aps fylkeslag skal ikke lenger ha tillit til Støre som leder av Arbeiderpartiet. Flere i den innerste kretsen skal ha uttrykt dette direkte til Støre, og oppfordret han til å gå av.

Partileder skal de neste dagene i flere møter med partigrupper og sentralstyret, samt med LO. Lederen Peggy Hessen Følsvik uttrykte hennes støtte til Støre tirsdag, men de to andre LO-toppene Mette Nord og Jørn Eggum har vært tause.