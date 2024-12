Det har rast rundt statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at partiet på TV2s siste meningsmåling fikk 16,5 prosent oppslutning. Det er historisk svakt. Til kanalen uttalte Støre at «det er alt, altfor lavt. Det er veldig dårlig.»

Senere har stemmer i Arbeiderpartiet tatt til ordet for bytte av leder. Noen før, andre etter valget. Blant annet uttalte stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås at tiden er moden for å bytte ut partiledelsen.

Tirsdag møtte Støre i Politisk kvarter på NRK. På spørsmål om det økende presset mot ham svarte Støre «jeg er motivert for oppgaven».

Tonje Brenna har av flere blitt utpekt som en potensiell arvtager for Støre. Hun uttalte tirsdag formiddag at det ikke var en «aktuell problemstilling» hvorvidt hun skulle utfordre Støre.

LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum var først tause om hvordan de forholdt seg til debatten til Jonas Gahr Støres fremtid som Ap-leder. Mangelen på en støtteerklæring satte virkelig spekulasjonene i gang.

Tirsdag ettermiddag kommenterte imidlertid Følsvik situasjonen overfor Dagbladet. Der er hun opptatt over at det er partidemokratiet i Arbeiderpartiet som skal avgjøre spørsmålet, samtidig som hun gir sin og LOs viktige støtte til den pressede statsministeren.

– Det er klart at Arbeiderpartiet er i en krevende situasjon som vi som parti har et felles ansvar for å løse, men vi er opptatt av at det er partidemokratiet som skal rå. Jonas har min og LOs støtte som partileder og statsminister, sier hun til avisen.

De to øvrige LO-toppene har fortsatt til gode å kommentere presset mot Ap-lederen. Alle tre sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Eide i Brussel støtter Støre

Espen Barth Eide er tirsdag på Natos utenriksministermøte i Brussel. VG har imidlertid lykkes med å få tak i utenriksministeren.

– Jeg gir min fulle støtte til Jonas Gahr Støre, sier Eide til avisen.

Utenriksminister Espen Barth-Eide (Ap). Foto: NTB

Han ser på Støre som riktig leder for Arbeiderpartiet og fremhever at Støres erfaring med utenriks- og sikkerhetspolitikk er særlig viktig i dagens situasjon.

– Løsningen er at vi samler oss som lag og stiller opp om ledelsen vi selv har valgt, sier utenriksministeren.