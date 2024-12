Støre taus om press for å gå av: – Det rakner litt

Etter at Jonas Gahr Støres posisjon som Ap-leder og statsminister er blitt diskutert møtte statsministeren til Politisk kvarter på NRK.

– Er det du som skal lede Arbeiderpartiet mot valget i 2025 som statsministerkandidat? ville NRKs Lilla Sølhusvik vite.

– jeg er motivert for den oppgaven. Min motivasjon er det. Det er en stor og viktig oppgave og jeg er motivert for at vi skal gå mot et valg vi fortsatt kan vinne.

– Skal du tenke deg om i juleferien?

– Jeg følger med i diskusjonene og når vi får så dårlige målinger så lytte rjeg til det, men jeg er motivert for å gjøre jobben.

– Hva sier du til dem som sier man har prøvd alt bortsett fra å bytte partileder

Jeg har respekt for det. Vi har en strategi og vi må regne med slike stemmer. Men det er ikke tvil om at jeg er lederen og at jeg tar ansvar, sa Jonas Gahr Støre innledningsvis.

– Ikke overrasket

– Var du overrasket over sakene som kom i går?

– Jeg er egentlig ikke overrasket. Dette er ting jeg lever i med hele organisasjonen. Når målinger kommer er det knaggen som gjør at dette kommer ut.

– Disse sakene ble vel ikke laget i løpet av timen etter målingene?

– Nei, det er en del som står frem anonymt. Det siste møtet jeg var i var i Oslo der alle innstilte meg på førsteplass, og jeg ble klappet inn enstemmig, sa Støre.

– Har du støtten du trenger?

– Det er en alvorlig situasjon, og jeg tar det på alvor. Men jeg er motivert for å lede laget og snu utviklingen.

Taus om private råd

– Mange snakker anonymt. Har noen gått til deg og sagt Jonas, nå må du tenke deg om?