Barth Eide: – Mye kunne vært gjort annerledes i Ukraina

Nettopp derfor er det at Ukraina nå kan bruke vestlige våpen mot mål i Russland viktig, framholder han.

– Det vil ikke løse krigen i seg selv, men det gjør at man kan ta større initiativ og svekke Russland mer enn tidligere.

Betaler dyrt

– Og så skal vi huske på at også Russland betaler en høy pris. De vinner noen meter her og der, men til en enorm pris, godt over 1000 soldater om dagen, sier Eide.

De siste dagene har en rekke Nato-land, deriblant Norge, lagt nye løfter på bordet. Eide dro til Brussel med et ferskt stortingsvedtak om 35 milliarder kroner til Ukraina i lomma.

– Er det sånn at nå tar Nato et skikkelig krafttak for å gjøre opp for de feilvurderingene som er blitt gjort?

– Vi får håpe at vi i hvert fall går i den retningen. Noe av det viktigste som har skjedd nå, er viljen til å investere direkte i ukrainsk forsvarsteknologi. Det er ikke slik at det står masse ammunisjon og avansert militært utstyr på lager og venter på å bli kjøpt. Problemet er at lagrene langt på vei er tømt. Men Ukraina har en stadig mer avansert forsvarsindustri, sier Eide.

Han peker på at Norge har koblet seg på et dansk initiativ om direkte støtte til Ukrainas våpenindustri.

– Det tror jeg vil hjelpe, sier han.

Ny sikkerhetsstruktur

Eide er også opptatt av at Nato allerede nå må begynne å snakke om hva som skal skje når Ukraina-krigen en dag er over.

Han mener det trengs en ny sikkerhetsstruktur i Europa.

– På kort sikt er selvsagt det viktigste å gjøre Ukraina i stand til å vinne krigen. Men vi må allerede nå starte samtalen om hvordan vi skal håndtere et fortsatt aggressivt, autoritært og kanskje såret Russland i framtiden, sier han.

