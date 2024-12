Listhaug og Støre like populære på ny statsministermåling

34,3 prosent sier de vil ha Erna Solberg (H) som statsminister, mens det er nesten dødt løp mellom Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp), melder TV 2.

Det skiller bare 0,1 prosentpoeng mellom Støre, som får 25,4 prosent oppslutning i målingen, og Listhaug, som får 25,3 prosent.

15 prosent har svart at de ønsker en annen statsminister enn de tre nevnte kandidatene. Undersøkelsen er utført på et landsrepresentativt utvalg av Verian for TV 2.

I tråd med at Frp har vokst på meningsmålinger, har Listhaug åpnet en diskusjon rundt hvem som skal bli statsminister dersom borgerlig side vinner valget.

Listhaug tar likevel målingen med stor ro og peker på at det er resultatet til høsten som teller, ikke målinger.

– Vi skal stå på helt inn mot valgdagen. Vi har sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men for oss vil det være politikken som er det aller viktigste, sier hun til TV 2.

Samtidig har Arbeiderpartiet store utfordringer. Nylig fikk de 16,5 prosent oppslutning på en meningsmåling for TV 2, noe partiet vedkjenner at er altfor lavt. Denne uken har det blåst rundt Støre, og flere i hans eget parti har tatt til orde for hans avgang som partileder og statsminister.

