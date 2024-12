Magisk trylling om formuesskatt blir likevel ikke riktig

Driver denne familien et lite regnskapsbyrå eller et blikkenslagerfirma, er familien avhengig av sin lønn og daglige arbeid i bedriften. Dette er altså en gruppe som er «innelåst» i virksomheten, og må overleve endringer i skattebelastning og andre utfordringer.

Jeg må skuffe regjeringen og LO her – når staten tar mer penger fra eieren, har ikke eieren mer penger til å betale lønn og investere i bedriften

Så antar forskerne at det bare er en liten andel (8–12 prosent) som må ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt. «For akkurat denne gruppen finner vi indikasjoner på negative sysselsettingseffekter (én krone mer i formuesskatt reduserer lønnssummen i virksomheten med 36 øre samme år).»

Så for de som må ta utbytte for å betale formuesskatt, er formuesskatt altså negativt for bedriften. Det virker fornuftig.

Men dette kan regjeringen og LO overse, for heldigvis antok forskerne at 88–92 prosent ikke trengte å ta utbytte for å betale formuesskatt:

«Motsatsen til dette er at vi for de resterende majoritetseierne, uten svak likviditet, finner en sterkere positiv effekt (én krone mer i formuesskatt øker lønnssummen i virksomheten med 56 øre samme år og 98 øre to år etter).»

Så her konkluderer de altså med at økt formuesskatt gir høyere lønn og ingen endringer i investeringskapasitet. Dette er jo åpenbart tullball, men er selve grunnlaget for at de som leder Norge i dag påstår at formuesskatt er positivt for bedriftene.

Om man vil knytte økte lønnsutgifter i denne lille familiebedriften til formuesskatt, slik forskerne gjør, er det mest sannsynlig at familien økte sin lønn for å betale formuesskatt. Og ikke at økt formuesskatt gir mer penger til lønnsøkninger.

Her kommer vi til enda en svakhet ved undersøkelsen: de skriver at de kun har sett på kortsiktige effekter.

Fleksibiliteten til å tilpasse seg skatteendringer og flytte kapitalen til andre investeringsobjekter er svært begrenset i det korte bildet når man driver et lite, familiedrevet regnskapskontor eller en blikkenslagervirksomhet. De fortsetter, for de er avhengig av sitt inntektsgivende arbeid. De befinner seg i en annen verden enn disse forskerne.

Jeg må skuffe regjeringen og LO her – når staten tar mer penger fra eieren, har ikke eieren mer penger til å betale lønn og investere i bedriften. Slik er den virkelige verden, selv om disse forskerne tryller frem noen magiske, men helt uriktige argumenter for det motsatte.

Per Christian Goller

Medgrunnlegger av Aprila Bank