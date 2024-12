Kampfly fra USA og Storbritannia trener nå i Norge

Kampfly, bombefly og tankfly fra USA, Storbritannia og Norge opererer nå sammen i Norge for å trene på å beskytte nordområdene.

I en melding fra Forsvaret fremgår det at samarbeidet omfatter luftkapasiteter som norske F-35 og P-8 Poseidon, britiske F-35, Eurofighter Typhons og et RC-135 Rivet rekognoseringsfly. USA stiller med et B-52 Stratofortress bombefly, KC-135 Stratotankere, et U-2 Dragon Lady og F-35 kampfly.

Integrerer og utnytter kapasiteter

Under øvelsen trener de tre landene sammen på å oppdage, spore og svekke et tenkt fiendtlig mål på alliert territorium. Dette styrker landenes evne til å operere sammen, og målet er at det skal styrke forsvaret av Norge og vår evne til å ta imot allierte forsterkninger.

I tillegg til luftstyrker, deltar også avdelinger fra Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker i øvelsen.

– Treningen viser hvilken evne det norske forsvaret har til å integrere og utnytte banebrytende kapasiteter levert av Storbritannia og USA i fellesoperasjoner, sier brigader Tron Strand, sjef for Joint Air Operations Centre på Reitan utenfor Bodø, i en pressemelding.

– Troverdig avskrekking

– Det gir oss også mulighet til å utvikle og øve vår luftkommando- og kontrollkapasitet, inkludert F2T2, med nære allierte. Sammen er vi en troverdig avskrekking, og om nødvendig er vi klare til å forsvare våre områder i Arktis.

F2T2 (Find, Fix, Track, Target) er en militær metode som brukes til effektivt å identifisere, treffe og nøytralisere mål i kampoperasjoner.

General James Hecker, sjef for U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa, sier trening på tvers av flere domener er viktig for å gjøre allierte styrker mer tilpasningsdyktige, motstandsdyktige og presise.