Den franske regjeringen må gå av etter mistillitsavstemning mot statsminister Michel Barniers administrasjon, ifølge CNBC.

Dette er første gang siden 1962 at en fransk regjering har blitt felt av et mistillitsforslag.

Dermed må den franske presidenten Emmanuel Macron starte jakten på en ny statsminister. Han har lovet å utnevne en ny i løpet av de neste 24 timene.

Uro skaper turbulens

Nå som regjeringen faller blir Barnier tvunget til å levere sin avskjedssøknad til president Emmanuel Macron.

Frankrike sliter med budsjettunderskudd, og Barnier la frem i oktober et budsjett med store kutt. Det falt ikke i god jord hos alle. En voksende gjeld, lavere økonomisk vekst og budsjettunderskudd kan by på store problemer for den neste regjeringen. I løpet av måneden er det ventet at det blir vedtatt et nødbudsjett.

Men økonomer advarer nå om at det politiske kaoset kan skape store økonomiske konsekvenser.



Den siste tids uro skaper turbulens i obligasjonsmarkedet. De franske lånekostnadene har steget og euroen preges negativt av kaoset.

«Frankrike står overfor utsiktene til et økende budsjettunderskudd som vil bli dyrere å finansiere etter hvert som rentene stiger», skriver analytikere i Maybank.

Macrons valg om nyvalg tidligere i år har skapt stor splittelse i fransk politikk.

Utfallet av mistillitsforslaget er en sterk advarsel til de som tar over etter Barnier om farene og fellene de vil møte om å oppnå enighet om budsjettet og andre viktige politiske beslutninger, skriver CNBC.