Én av tre Ap-folkevalgte mener Støre bør trekke seg

Totalt har i overkant av 456 folkevalgte i kommunene deltatt i undersøkelsen, som er utført av NorgesBarometeret for VG.

På spørsmål om Støre bør trekke seg, sier 36 prosent ja, mens 53 prosent svarer at han bør bli sittende. 11 prosent har svart at de ikke vet.

Undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 3. og 4. desember, ble sendt ut til 2159 kommunestyrerepresentanter som er valgt inn for Arbeiderpartiet. Feilmarginen er på 3,45 prosent.

Det er spesielt på Sør- og Østlandet at kommunestyrerepresentantene mener Støre bør gå. Der har rundt 40 prosent svart at han bør trekke seg.

I Nord-Norge og Midt-Norge er tallet henholdsvis 39 og 36 prosent, mens på Vestlandet mener 26 prosent at Støre bør gå av.

Støre har den siste tiden vært under hardt press. Mandag kveld kom det en nasjonal meningsmåling som viste 16,5 prosent oppslutning for Arbeiderpartiet. Kort tid etterpå skrev flere medier at krefter i partiet ønsker å bytte ham ut som leder.