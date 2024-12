Erna Solberg: – Har alltid hatt lyst å være finansminister

– Det er humoristisk. Jeg har sagt det samme før, at jeg kunne godt tenkt meg både å være kulturminister og finansminister, sier Erna Solberg til NTB.

Onsdag gjestet hun og statsminister Jonas Gahr Støre Unio-konferansen på Sundvolden utenfor Oslo.

Mens Støre ble konfrontert med opprøret i eget parti, måtte Solberg svare for at Høyre ikke lenger er største parti på borgerlig side på målingene. Og at Frp-leder Sylvi Listhaug gjerne vil bli statsminister.

På en Nettavisen- måling onsdag havnet Solbergs parti hele 7 prosentpoeng bak Listhaugs. Høyre endte på 19,3 prosent, mens Frp fikk 26,3 prosent.

– Jeg tenker fortsatt at Høyre har en statsministerkandidat som har stor sannsynlighet for å kunne bli statsminister, sier Solberg.

– Viktigst å skifte ut Jonas

Men kunne hun tenke seg noen andre poster?

– Det er mange poster i en regjering jeg kunne godt tenke meg. Jeg har jo alltid hatt litt lyst å være finansminister. For det er jo utrolig mye finansministeren holder på med. Og så har jeg av og til sagt at det kan være gøy å være kulturminister, sa Solberg da hun fikk spørsmålet på scenen av ordstyrer Siri Lill Mannes.

Hun gjorde det også klart at «det viktigste er å skifte ut Jonas».

I etterkant toner Solberg budskapet noe ned overfor NTB. Det er først og fremst statsminister hun vil bli.

– Jeg tenker at jeg ikke svarer på sånne hypotetiske spørsmål. Når det er morsomme spørsmål på scenen om hva jeg kunne tenke meg å være av andre statsråder, så svarer jeg på det. Men jeg går ikke inn i masse hypotetiske runder rundt dette, sier Solberg.

Hun svarer ikke direkte på spørsmål om hun kunne gått inn i en regjering der hun ikke er statsminister.

– Det vil jo Høyre på det tidspunktet ta en vurdering av, sier hun.

Kulturkutt?

Høyre-lederen satt åtte år som statsminister mellom 2013 og 2021. I tillegg var hun kommunalminister i perioden 2001–2005.

– Jeg tenker på kulturminister mest fordi jeg synes det er en spennende sektor og med mange gleder, mens finansministeren har mye makt i en regjering, sier Solberg.

Da Frp la fram sitt alternative budsjett i forrige uke, foreslo de kutt i milliardklassen til kultur.

– Tror du det ville vært så kjekt å være kulturminister i en Frp-ledet regjering? Det ville vel blitt en del kutt?

– Det er alltid sånn at partiene må finne balansepunkter på ting. Og det må alltid være sånn at partiene opplever at de får mer ut av å sitte i regjeringen enn å ikke sitte regjering. Det var mitt mantra da jeg var statsminister. Og det kommer det også til å være, uansett hvem som må være statsminister for en koalisjonsregjering. Det betyr at det kommer til å være viktige kulturprioriteringer så lenge Høyre sitter i regjering, sier Solberg.

– Hvordan blir finanspolitikken da hvis du skal bli finansminister?

– Vi kommer til å ha en ansvarlig, god finanspolitikk som bidrar til å få mer verdiskaping i Norge. Og det kommer vi til å få uansett om man er statsminister, finansminister, så lenge Høyre sitter i regjering.