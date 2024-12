Trumps «fredsplan»: Kan punktere Ukrainas Nato-ambisjoner

De to andre planene Reuters har gjennomgått, er fra kommende visepresident J.D. Vance og Trumps tidligere etterretningssjef Richard Grenell. De går langs noenlunde de samme linjene.

– Ukraina må eie freden

For Eide er det derimot viktig at Ukraina settes i stand til å gjøre egne valg.

– Vi vil at Ukraina skal seire, men akkurat hva som er en seier for Ukraina, det er opp til Ukraina å definere, sier han.

– Men dette med «nothing about them without them» er veldig viktig for oss. Ukraina må eie sin løsning, eie sin fred. Og det må bli en rettferdig fred, understreker Eide.

Ukraina er for lengst i gang med å forberede seg på Trump-overtakelsen i USA. President Volodymyr Zelenskyj har allerede besøkt Trump i Florida, og denne uka dro stabssjefen hans, Andrij Jermak, til USA for nye samtaler med Trump, opplyste Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til journalister på Nato-møtet.

Ungarn: – Ingen enighet i Nato

I forkant av Natos utenriksministermøte tryglet de også om en formell Nato-invitasjon, foreløpig for de delene av landet som ikke er under russisk kontroll.

Det ville betydd sterkere sikkerhetsgarantier.

Men ønsket ble ikke oppfylt. I stedet lover Nato – igjen – å sende så mye våpen som mulig til Ukraina.

Ungarn påpeker på sin side at det ikke er noen enighet i Nato om å invitere Ukraina inn i alliansen.

Ifølge utenriksminister Peter Szijjarto, som skal ha nære bånd til Russlands Vladimir Putin, vil en slik invitasjon være ensbetydende med en 3. verdenskrig, skriver nyhetsbyrået AP.

Ungarn stilte seg imidlertid bak vedtaket på det siste Nato-toppmøtet om at Ukrainas vei inn i alliansen er «irreversibel».

Det samme gjorde USA.