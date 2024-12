Eierbeskatningen har ikke økt med 107 prosent

En annen forklaring kan være at det har oppstått en forveksling mellom tallet for «eierbeskatning» – slik det defineres av NHO og Menon som summen av selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt – og tallet som viser «hvor mye utbytte som er nødvendig for å betale formuesskatt».

Det er sistnevnte som har økt med 107 prosent, men dette tallet måler bare eierbeskatning hvis man forutsetter at ingen andre skatter betales. Menon bruker begrepene riktig i selve rapporten, men når NHO oppsummerer den på egne nettsider, brukes begrepene feil.

Hvis alle er enige om at eierskattene har økt betydelig, hvorfor er det da viktig å få frem at skatteøkningen har vært cirka 15–20 prosent i stedet for 107 prosent?

En viktig grunn er at selskapsskatten har betydelige økonomiske konsekvenser, og derfor kan man ikke benytte et mål på eierbeskatning som ser bort fra denne skatten. Hvis 107 prosent-tallet er riktig, kan selskapsskatten økes ubegrenset uten konsekvenser, noe som åpenbart ikke stemmer.

Det finnes sterke krefter i samfunnet som ønsker å bytte ut formuesskatt med høyere selskapsskatt, muligens fordi disse kreftene selv har pengene sine i utenlandske aksjer og fond, og dermed ikke rammes personlig av høyere selskapsskatt. Og selv om det er gode argumenter for at formuesskatten bør ned, er det ikke like gode argumenter for at selskapsskatten bør opp. For selskapsskatten rammer investeringer i Norge, siden den gjør det mer attraktivt å investere i andre land. Da kan man ikke bruke et mål på eierbeskatning som ser bort fra dette.

Eierskatt under Solberg og Støre Total Formue (i mill. kr) 1000 1000 Satser: 2021 2023 Utbytteskatesats 31,68% 37,84% Selskapsskattesats 22,00% 22,00% Formuesskattesats 0,85% 1,00% Formuesskattesats høy 0,85% 1,10% Bunnfradrag (formuesskatt) 1,5 1,7 Versettelsesrabatt (formuesskatt) 45,00% 20,00% Skattebetaling: Formuesskatt 4,66225 8,767 For de andre skattene avhenger summen av avkastning Avkastning (før selskapsskatt og utbytteskatt) 0,1 0,1 Kroner(resultat før skatt) 100 100 Selskapsskatt 22 22 Resultat etter selskapsskatt 78 78 Utbytteskatt 24,71 29,52 Resultat etter utbytteskatt 53,29 48,48 Total skatt (selskap, utbytte og formue) 51,37 60,28 Overskudd til eier 48,63 39,72 Total skatt (som prosent av resultat før skatt) 0,51 0,60 Total skatt (som prosent av kapital) 5,14% 6,03% Utbytte nødvendig for formuesskatt 6,82 14,10

Den andre grunnen til at det er viktig å bruke korrekt mål på eierbeskatning, er at en 107 prosents økning skaper et kunstig stort skille mellom skatteregimet i 2021 og 2023. Den mest riktige fremstillingen er at eierskattesatsene allerede var høye under Solberg-regjeringen, og at de nå har økt med cirka 15–20 prosent.

Den tredje grunnen er at det har en egenverdi at skattedebatten er faktabasert. I en debatt som blir stadig mer polarisert er det viktig at man i størst grad blir enige om fakta, så man vet hva man diskuterer og hvor man er uenig. Prosentregning kan være komplisert, og misforståelser kan lett oppstå. En økning på 17 prosent i skatt kan høres mer beskjedent ut enn en økning på 107 prosent, men 9 prosentpoengs økning er tross alt mer enn 0,7 prosentpoeng.

En reduksjon av eierbeskatning som samtidig sikrer at de rikeste betaler skatt kan være et forslag som ville fått bred faglig støtte blant økonomer. Men da er det viktig at vi bruker riktige mål på eierbeskatning. En reduksjon i formuesskatten i bytte mot en kraftig økning i selskapsskatten, basert på et misvisende mål på eierskatt som utelater selskapsskatt, vil gjøre Norge mindre attraktivt for investeringer og vanskeligere for de som ønsker å skape verdier her.

De som allerede har store formuer plassert i utlandet, vil imidlertid dra nytte av en slik politikk. Det er verdt å merke seg at næringslivets behov og ønsker ikke alltid er sammenfallende med interessene til gamle familiedynastier med store utenlandske formuer.

Ole-Andreas Elvik Næss

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH)